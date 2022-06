Esposito saluta ancora l’Inter, fatta per il nuovo prestito! Vola in Belgio – CdS

Esposito pronto per una nuova esperienza, ancora in prestito, lontano dall’Inter. Secondo il collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, fatta per il trasferimento in Belgio.

NUOVA ESPERIENZA – Sebastiano Esposito, fatta per il nuovo prestito con diritto di riscatto (e contro-riscatto in favore dell’Inter) che vola in Belgio, precisamente all’Anderlecht. Oggi l’attaccante andrà a Bruxelles per le visite mediche. Lo stipendio sarà tutto a carico dei belgi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti