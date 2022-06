Handanovic si allena anche in vacanza per essere il favorito: scelta fatta tra i pali – CdS

Handanovic è pronto a disputare la sua undicesima stagione all’Inter dopo il rinnovo di contratto. Nonostante il dualismo con il nuovo arrivato André Onana, Simone Inzaghi – almeno inizialmente -, ha già preso la sua decisione.

TRA I PALI – Samir Handanovic secondo quanto riportato dal quotidiano romano, è pronto e più motivato che mai. André Onana può davvero insidiarlo e mettere l’allenatore in crisi nella scelta. Visto il rinnovo annuale firmato ma non ancora ufficializzato per motivi burocratici, il portiere sloveno per questa nuova stagione insegue due obiettivi fondamentali: regalare la seconda stella all’Inter, ed entrare nella top 10 nerazzurra per numero di presenze totali. Handanovic ha accettato il rinnovo per un solo anno, con stipendio ribassato, solo perché ha avuto dal club e dal tecnico le più ampie rassicurazioni sulla sua importanza nel progetto. Quindi, almeno inizialmente, sarà ancora lui il titolare tra i pali, oltre che il capitano dell’Inter. Se poi con il passare delle settimane Samir accuserà dei passaggi a vuoto e Onana si dimostrerà superiore in allenamento, allora magari il camerunese lo sostituirà.

ANCHE IN VACANZA – Le persone lui vicine assicurano che, se possibile, si stia preparando con ancora più attenzione rispetto al solito. Non perché sente il fiato sul collo di Onana, ma perché è reduce da una stagione nella quale ha alternato prestazione super ad altre meno brillanti. Non stupitevi se tra 12 mesi sarà ancora qua.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti