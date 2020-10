Pirlo: “Juventus squadra giovane. Scudetto? Dura ma torneremo davanti”

Pirlo

Pirlo, dopo Crotone-Juventus terminata 1-1 (vedi articolo), ai microfoni di “Dazn” ha parlato del momento della sua squadra facendo riferimento alla corsa scudetto.

IL MOMENTO – Pirlo dopo Crotone-Juventus su Dazn ha analizzato il momento della squadra dopo il pareggio di ieri sera: «Abbiamo costruito una squadra giovane e di qualità però siamo in costruzione, abbiamo bisogno di tempo. I ragazzi hanno fatto bene il loro lavoro, hanno bisogno di sbagliare. Ricordiamoci che tutti i giocatori che sono stati con le loro Nazionali li abbiamo avuti a disposizione solo ieri».

LOTTA SCUDETTO – Pirlo dice la sua riguardo la lotta scudetto: «Ci saranno tante squadre che lotteranno per il titolo, sarà una battaglia giornata dopo giornata. Dobbiamo fare punti piuttosto che perderli per strada, siamo in costruzione ma torneremo presto davanti».