Foggia (DS Benevento): “Ottimo sforzo portare in Italia gente come Hakimi e Vidal”

Condividi questo articolo

Pasquale Foggia Benevento

Foggia, Direttore Sportivo del Benevento, in vista della partita contro la Roma, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato di mercato e in particolare quello in entrata per l’Inter con Achraf Hakimi e Arturo Vidal.

IL MERCATO – Pasquale Foggia su TMW dice la sua riguardo il mercato, facendo riferimento in particolare a quello dell’Inter: «Che mercato è stato? Il mercato si è portato dietro il momento che il mondo vive. Comunque è stato fatto un ottimo sforzo perché portare in Italia gente come Achraf Hakimi e Arturo Vidal e trattenere Ibrahimovic non era comunque facile. In momenti diversi sarebbero potuti arrivare anche altri calciatori. Allargare le rose? Bisognava pensarci prima. Le difficoltà si conoscevano già».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.