Pioli: «Stagione esaltante, vogliamo crescere. Inizio competitivo»

Stefano Pioli ha commentato ai canali ufficiali del Milan l’inizio della prossima stagione. Ricandidandosi, come ovvio che sia, alla lotta per il titolo.

VOGLIA DI CRESCERE – Stefano Pioli lancia la sfida all’Inter e alle altre pretendenti allo scudetto. Queste le sue parole sull’inizio della prossima stagione: «Sarà un inizio di stagione competitivo, sappiamo bene che il calendario dipende però soprattutto dalle nostre prestazioni. Non importa l’avversario, ma il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco dopo una stagione esaltante per la vittoria dello Scudetto. Ora vogliamo crescere. Non vediamo l’ora di ricominciare».