Inter e Milan, il duello si rinnova fin da subito: i pensieri di Inzaghi e Pioli

Il duello tra Inter e Milan è pronto a rinnovarsi fin dalle primissime giornate del prossimo campionato (QUI il calendario della stagione 2022/23). Senza dimenticare la Supercoppa italiana, per la quale ancora non è stata fissata una data. I nerazzurri di Inzaghi pronti all’assalto scudetto con un Lukaku in più

DUELLO CITTADINO – Inter e Milan sono pronte a dar vita a un nuovo duello in campionato, senza dimenticare la finale di Supercoppa per la quale ancora non c’è una data. I nerazzurri partono da Lecce mentre i rossoneri da San Siro contro l’Udinese per poi affrontarsi subito alla quinta giornata, nei primi giorni di settembre, con i rossoneri “in casa”. Non è la prima volta che la stracittadina va in scena nelle prime giornate, la prossima certamente sarà carica di significati visto il finale dello scorso campionato. La quinta giornata sarà inoltre la prima a calciomercato chiuso, quando comunque sarà più o meno tutto delineato, quantomeno per le rose delle squadre di vertice. Simone Inzaghi e Stefano Pioli non possono dimenticare l’infinito duello da poco terminato e soprattutto il tecnico nerazzurro ricorderà di non sottovalutare mai più il peso e l’importanza di un derby. L’Inter dunque è pronta a lanciare la sfida scudetto ai cugini rossoneri, con un Romelu Lukaku in più che di derby se ne intende. Milano freme, la nuova stagione di Serie A non è così lontana.