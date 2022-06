Ferri: «Asllani e Bellanova di prospettiva, per Onana servirà del tempo»

Ferri, ex giocatore dell’Inter, sul Corriere dello Sport ha commentato il mercato nerazzurro, in particolare l’arrivo di André Onana, ma anche dei giovani Raoul Bellanova e Asllani.

IL MERCATO – Riccardo Ferri commenta così il mercato dell’Inter: «L’arrivo di Mkhitaryan è importante perché è un calciatore di altissima qualità, mentre Onana è rientrato da un infortunio e deve ritrovare bene le misure e la fiducia, se la giocherà con Handanovic che ritengo sia ancora un portiere di grande spessore. Per quanto riguarda Asllani e Bellanova sono profili importanti e di grande prospettiva che vanno ad assorbire l’uscita di giocatori come Vidal, Vecino, e che dovranno essere utili nel reggere tre competizioni diverse per cui, come abbiamo visto, servono tante energie. La società è stata molto attenta e sono sicuro che chiuderà un mercato eccellente e oculato».