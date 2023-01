Pioli punta la Supercoppa con l’Inter: «Dobbiamo credere di poter vincere»

Pioli carica il Milan prima della ripartenza in campionato contro la Salernitana ma anche in vista della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Il tecnico rossonero alza l’asticella e punta a ripetersi. Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVI – Stefano Pioli non vuol sentire parlare di appagamento alzando l’asticella in vista della ripartenza in campionato contro la Salernitana ma anche in ottica Supercoppa italiana contro l’Inter: «Abbiamo quattro possibilità per vincere: Campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League. Se vogliamo ritenerci una squadra vincente dobbiamo provare a credere di poter vincere qualcosa entro quest’anno. Non ci interessano gli altri risultati, se non la nostra prestazione».