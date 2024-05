Impallomeni: «Lautaro Martinez? Piccolissimo dubbio sul rinnovo»

Impallomeni non convinto al 100% sul rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha ancora firmato.

DUE EX AMICI − Stefano Impallomeni a Tmw Radio parla dell’ex coppia «Per al 99% rinnova, ma mi tengo un piccolissimo dubbio. Era stato annunciato a dicembre e ancora non si vede. Lukaku? Sarebbe una perdita grave per la Roma, ci stava bene lì davanti. Non so cosa deciderà la Roma e De Rossi ma ora dovranno trovare un sostituto».