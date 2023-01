Andreolli: «Handanovic e Onana professionisti! Fanno il meglio dell’Inter»

Marco Andreolli, ex difensore dell’Inter, ha detto la sua su Handanovic e Onana. A detta sua, i due godono di un ottimo rapporto. Nessuna rivalità negativa

PROFESSIONISTI − Andreolli a Radio CRC ha risposto alla domanda sul dualismo in casa Inter: «Handanovic? Conoscendo bene Samir non avevo dubbi sul fatto che si sarebbe comportato da professionista con Onana. Penso tra i due giocatori ci sia un rapporto ottimo. Sono professionisti, è normale che debba esserci un po’ di individualismo, ma l’importante è che facciano sempre il meglio per l’Inter».