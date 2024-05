Inter campione: coniate le medaglie ufficiali per la seconda stella

È stata creata una medaglia d’oro per celebrare lo scudetto della storica seconda stella dell’Inter. L’opera è realizzata dal maestro incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta.

LA MEDAGLIA – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una medaglia d’oro per commemorare la storica seconda stella della società nerazzurra. Questa medaglia, creata dal maestro incisore Valerio De Seta, fa parte di una serie di prodotti nati dalla collaborazione con il Club, neo Campione d’Italia. Sul fronte, al centro, è raffigurato il logo dell’Inter con le due stelle rappresentanti i venti campionati vinti. Ecco le foto che raffigurano il fronte e il retro.

Le medaglie della Zecca dello Stato per l’Inter campione: le foto

ASPETTO – Come possibile vedere dalle foto, in alto e in basso – rispettivamente – si trovano le scritte “FC INTERNAZIONALE MILANO” e “CAMPIONE D’ITALIA 2023-2024”. Sul retro, una texture a pelle di serpente incornicia lo scudetto con il numero 20, indicante i campionati di Serie A vinti dal club. Intorno, gli anni delle vittorie dello scudetto sono separati in alto e in basso da due stelle. In argento 925‰ come materiale, il peso è 18 grammi mentre il diametro è 32 millimetri. Un ricordo speciale per l’Inter campione.