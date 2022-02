Pioli: «Occasione per superare Inter? Ogni gara deve essere opportunità»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel prepartita del match contro la Sampdoria ha parlato dell’occasione di sorpassare l’Inter in classifica.

OCCASIONE – Queste le parole su Sky Sport da parte di Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nel prepartita del match contro la Sampdoria. «Occasione unica per sorpassare l’Inter in classifica aspettando il recupero della partita per i nerazzurri? Tutte le partite per noi devono rappresentare un’opportunità. Solamente se giochiamo con questa mentalità di dover dimostrare sempre le nostre qualità e le nostre caratteristiche allora probabilmente possiamo diventare ambiziosi».