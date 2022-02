Di Biagio: «Scudetto? Ogni settimana cambia tutto! Milan-Sampdoria…»

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Napoli e oggi, tra poco, il Milan ha la possibilità di volare al primo posto con una gara in più. Alle 12:30 infatti scendono in campo i rossoneri contro la Sampdoria dell’ex Giampaolo. Ecco il pensiero di Gigi Di Biagio.

SFIDA – L’Inter è uscita con un punto dalla doppia sfida con Milan e Napoli. I nerazzurri ieri hanno pareggiato 1-1 in rimonta al Maradona e tra poco, il Milan, ha la possibilità di salire in vetta alla classifica. Alle 12:30 i rossoneri giocano contro la Sampdoria a San Siro. Ecco il pensiero di Di Biagio nel pre-partita su Dazn. «ll Milan ci arriva nei migliori dei modi, è un’occasione che deve assolutamente sfruttare. La Sampdoria è in fiducia, arriva da una bella vittoria e non sarà una partita facile. Equilibri davanti? Ogni settimana cambiamo idea. Due settimane fa dicevamo campionato finito con l’Inter che lo ha già vinto. Non è così. Può succedere di tutto e la classifica dice questo».