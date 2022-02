Dumfries, se aggiusta la mira l’Inter ha trovato un treno a destra

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Napoli e lo ha tenuto a distanza in classifica. I nerazzurri hanno finalmente scoperto e capito che a destra c’è un treno: Denzel Dumfries. L’olandese, in una prestazione collettiva opaca, è stato tra i migliori in campo.

FATTORE – L’Inter non è andata oltre l’1-1 con il Napoli. Non una grande partita dei nerazzurri con qualche singolo che però si è fatto vedere ed è spiccato sugli altri. Tra questi c’è ovviamente Dumfries che ieri sulla corsia destra ha macinato chilometri e fatto di tutto. L’olandese ormai è diventato un fattore sulla corsia dell’Inter e le sue progressioni fanno male alle difese avversarie. Cosa manca però per l’ulteriore step? Se infatti Dumfries ha trovato spesso in stagione lo spazio per la conclusione o il cross, serve diventare più precisi in fase di ricamo o quando è chiamato a segnare. Se mette a posto anche questa cosa allora l’Inter può definitivamente dire di aver trovato un treno a destra.