Pioli: «Inter ha vinto per continuità, non grazie all’uscita dalle coppe! I Derby…»

Pioli si gode l’attuale primo posto in classifica in attesa che l’Inter recuperi la partita mancante. L’ex allenatore nerazzurro, attualmente sulla panchina del Milan, al termine di Milan-Sampdoria analizza la stagione rossonera ai microfoni di Sky Sport

OBIETTIVO MIGLIORARE – Il Milan di Stefano Pioli cala il tris: «Settimana perfetta, chiaramente. Prima di questa ci aspettavano incontri molto difficili e delicati per la classifica, per motivazioni e stimoli. Averli centrati tutti e tre è un ottimo segnale. Mancano ancora tante partite. Ora recuperiamo un po’ le energie e poi ci prepareremo per le ultime 14 partite di Serie A. E per il Derby di Milano in Coppa Italia. Un po’ alla volta affronteremo tutto. Per tutti noi e per il nostro modo di lavorare, avere un’identità di gioco e dei principi è la cosa più importante. Abbiamo il nostro obiettivo: oggi abbiamo 2 punti in più dell’anno scorso. Dobbiamo migliorare questo risultato ma sarà difficile, perché 79 punti sono stati tanti, però ci proveremo. La prossima partita sarà sempre l’esame più difficile, ma cercheremo di prepararlo come sempre al meglio». Dopo l’1-0 di Milan-Sampdoria (vedi articolo), Pioli non si sbilancia sul sogno Scudetto: «Se facessi il tifoso, oggi sarei stato sugli spalti a esultare come i nostri tifosi. Cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte…».

IMPEGNI INFRASETTIMANALI – E sul Milan teoricamente favorito perché già fuori dall’Europa, Pioli risponde così: «L’uscita dalla Champions League è stata una delusione dopo la grandissima partita in casa dell’Atletico Madrid. Volevo giocare gli ottavi di finale dopo l’ultima partita contro il Liverpool, ma purtroppo non ci siamo riusciti. E ora dobbiamo sfruttare questa situazione per prepararci al meglio a queste partite di campionato. E per fortuna abbiamo superato il turno di Coppa Italia, quindi ci sarà spazio per tutti i calciatori della rosa che si sono sempre messi a disposizione. L’anno scorso è stato così per l’Inter, ma alla fine ha vinto perché ha giocato meglio degli altri e ha avuto più continuità. Difficile sapere se l’uscita dalla Champions League li ha così favoriti. Noi cercheremo di sfruttare questa situazione per continuare il nostro lavoro, che sappiamo cosa potrà portarci. Non so se siamo la squadra più forte del campionato, ma sono sicuro che in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno. E dobbiamo continuare così. Non ci dobbiamo accontentare». Queste le parole di Pioli a Sky Sport al termine di Milan-Sampdoria.