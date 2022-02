Pioli: «Derby? Sappiamo cosa poteva succedere. Ancora tanta strada»

Stefano Pioli esulta per la vittoria del Milan contro la Sampdoria, che vale il sorpasso all’Inter in classifica. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN nel post-partita.

TESTA BASSA – Stefano Pioli non si scalda troppo per la ritrovata vetta della classifica. Pur consapevole del sentimento dell’ambiente Milan, l’allenatore mantiene un profilo basso: «Si respira un’aria positiva, con grande fiducia e grande convinzione. Sappiamo benissimo cosa poteva succedere con un risultato diverso nel derby, siamo gente di calcio, sappiamo che non possiamo mollare niente. Non abbiamo ottenuto nulla, se non due punti in più rispetto alla classifica dell’anno scorso. Che è il nostro obiettivo: migliorarla. Però c’è ancora tanta strada da fare, quindi testa alla prossima partita».