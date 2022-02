Milan, minimo sforzo e massimo risultato: Sampdoria KO. Inter scavalcata

Milan-Sampdoria 1-0. Ai rossoneri basta un gol nel primo tempo per battere i doriani e prendersi il primo posto in classifica. Inter momentaneamente scavalcata poiché i nerazzurri devono ancora recuperare la partita con il Bologna

DI MISURA − Match poco spettacolare al Giuseppe Meazza e molto spezzettato con poche chiare occasioni da gol da una parte e dall’altra. Il Milan ha il merito di sbloccarla immediatamente al minuto 8 con Rafael Leao che assistito da un grandissimo assist direttamente di Mike Maignan va via a Bartosz Bereszyński sulla sinistra e insacca per l’1-0 battendo Wladimiro Falcone. La Sampdoria fatica a rendersi pericolosa dalle parti rossonere non riuscendo praticamente quasi mai a tirare in porta. Prima parte piuttosto spezzettata con tre cartellini gialli (Romagnoli e Diaz nel Milan, Rincon nella Sampdoria). Nella ripresa, squadra di Giampaolo più in palla e coraggiosa anche se non arrivano le occasioni. È il Milan che si avvicina al 2-0 con Olivier Giroud che al 60′ calcia di destro ma bravo Falcone ad opporsi. Nel finale, altra ottima risposta del portiere doriano su Ante Rebic, la cui conclusione ad incrociare trova la buona reattività dell’estremo difensore avversario. Il Milan scavalca l’Inter al primo posto in classifica ma soltanto momentaneamente poiché i nerazzurri devono ancora recuperare la partita con il Bologna.