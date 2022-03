Piccinini: «Inter, problema psicologico non fisico! Liverpool dimostra»

Sandro Piccinini è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del momento vissuto dall’Inter dopo la sfida contro la Fiorentina. Il noto telecronista ha sottolineato come le partite col Liverpool dimostrino che il problema nerazzurro è psicologico e non fisico.

PROBLEMA MENTALE – Sandro Piccinini ha analizzato così il momento in casa Inter: «C’è ansia e stanchezza. Ma non dobbiamo dimenticarci le partite ad alto livello contro il Liverpool. Ok, sei stato eliminato, ma hai giocato ad alto livello. A livello di gamba non vedo grossi problemi, credo il problema sia più a livello psicologico. L’assenza di Brozovic non è marginale. Mi aspetto bastonate a Inzaghi perché non è più primo, ma non sono d’accordo perché bisogna anche ricordare le premesse. Aver illuso due mesi fa di aver chiuso il campionato era un merito del tecnico, quindi non è giusto criticarlo pesantemente ora».