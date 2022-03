Inzaghi: «Il pareggio non mi soddisfa, ma io sono il primo responsabile!»

Inzaghi dopo Inter-Fiorentina terminata 1-1, su DAZN ha detto di essere insoddisfatto del risultato della squadra, definendo insufficiente il primo tempo.

INDODDISFATTO – Inzaghi dopo Inter-Fiorentina, su DAZN ha parlato così: «Il primo tempo è stato insufficiente perché una squadra come la nostra deve fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio dopo il gol, abbiamo creato ma dovevamo fare di più. È un momento no e l’aver fatto sette punti nelle ultime sette partite comincia a pesare. Mancano nove partite ma bisogna fare di più, la Fiorentina è venuta qui a fare un ottimo primo tempo, nel secondo tempo, invece, meglio noi. Il pareggio non mi soddisfa perché abbiamo fatto di meglio. Paura del contraccolpo? Non c’è paura, la squadra sente responsabilità e abbiamo fatto novembre e dicembre perfetti. Ora abbiamo avuto un calo e i ragazzi sentono la responsabilità, dobbiamo stare tranquilli perché mancano i risultati. Creiamo tantissimo ma finalizziamo di meno. Venivamo da un brutto primo tempo con il Torino e per questo mi aspettavo di più, io non sono esente di colpe e sono il primo responsabile di quello che succede. Nel secondo tempo i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ora dovremmo cercare di lavorare anche senza dodici-tredici giocatori con le nazionali. Con il 2-1 di Alexis Sanchez alla fine parlavamo di un altro risultato, ma adesso dobbiamo lavorare e abbiamo tutto il tempo per poterci rialzare. La squadra sembra condizionata da una certa frenesia di trovare la vittoria che prima era normale».

PROSSIMO IMPEGNO – Inzaghi conclude parlando in breve della prossima partita di campionato: «Juventus-Inter? Sappiamo che tipo di partita è, abbiamo giocato due volte contro di loro. Abbiamo quindici giorni per prepararci nel migliore dei modi, loro sono un grandissimo avversario».