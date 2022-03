Italiano: «Temevamo questa partita. Inter resta favorita per lo scudetto»

Italiano ha appena concluso la conferenza post partita di Inter-Fiorentina. Dalla sala stampa del Meazza arrivano le considerazioni dell’allenatore avversario, dopo l’anticipo della trentesima giornata di Serie A.

CONFERENZA ITALIANO – Questa la conferenza stampa di Vincenzo Italiano nel post partita di Inter-Fiorentina.

Si può dire ci sia un po’ di calcio da Zeman?

Alla fine penso che il punto sia meritato. Stavamo rovinando la partita. Zeman? Un esempio per tutti, chiunque ama il calcio l’ha ammirato e rimarrà tale.

Cosa manca a Ikoné?

Io penso che non gli manchi niente. Negli ultimi anni ha giocato in una squadra di alto livello, in Champions League e con campionati vinti. Pensavo che nell’ultima palla ci regalasse la vittoria, gli ho anche chiesto se poteva saltare Handanovic ma non c’era spazio. Ha approcciato bene, è un ragazzo intelligente e spero che inizi a essere concreto come tutti i compagni. È un peccato non trasformare in gol quello che creiamo, ma sono convinto che ce la faranno.

Italiano, si può dire che il centrocampo della Fiorentina ha fatto la partita perfetta?

È vero, grande partita di Torreira, Castrovilli e Duncan. Sono contento per Duncan che non giocava da tempo: si sono mossi bene tutti contro tre campioni. È un motivo di orgoglio per noi, temevamo questa partita e solo una grande prestazione poteva farci uscire bene.

Che Inter ha visto?

Abbiamo imparato la lezione dall’andata, dove per settanta minuti avevamo fatto molto bene. Abbiamo cercato di non commettere errori, l’Inter è una grande squadra e siamo riusciti a non commettere errori. Siamo riusciti a essere bravi, l’Inter rimane favorita per lo scudetto e non ci sono dubbi.

L’obiettivo è riportare la Fiorentina tra le grandi?

Questi due mesi dobbiamo farli in apnea, migliorando quello che c’è da migliorare per crescere e mettere le basi per il futuro. La squadra ha un’età media bassa e margini di miglioramento, una squadra come la Fiorentina merita palcoscenici importanti. La società ha tutti i mezzi per rendere felici i tifosi.