Petrucci: «Inter, la Lazio vive la sfida come una svolta! Due motivi»

L’Inter va a fare visita alla Lazio domenica alle 20.45 all’Olimpico. Se i nerazzurri hanno intenzione di approfittare del mezzo passo falso della Juventus, i biancocelesti vogliono confermare una tendenza di questo inizio di campionato: di seguito il punto di Matteo Petrucci su Sky Sport

SVOLTA – L’Inter può rappresentare la svolta per la Lazio? Secondo Matteo Petrucci, è proprio così che viene vissuta questa grande sfida in casa biancoceleste: «Così viene vissuta e interpretata, è vero che non è la prima vigilia in cui si parla di partita svolta. Questa può esserlo considerando il valore dell’avversario e un complicato avvio di campionato che comunque ha visto brillare la Lazio proprio in due scontri diretti contro Napoli e Atalanta. Quindi è un tipo di partita in cui la Lazio può dare qualcosa in più, come dimostrato anche la scorsa stagione».