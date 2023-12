La Lazio di Sarri fa fatica a trovare produzione offensiva

La Lazio in questa stagione sta mostrando delle difficoltà. La squadra di Sarri ha problemi soprattutto in fase offensiva, ma anche la difesa non è più quella dello scorso anno malgrado Provedel.

TATTICA – Il modulo di riferimento della Lazio di Sarri è sempre il 4-3-3. Un modulo inderogabile, che però in non possesso può diventare un 4-4-2, con uno degli attaccanti esterni o un interno di centrocampo (solitamente Mattéo Guendouzi) ad affiancare la prima punta. Lo stile di gioco insiste molto sui passaggi corti, con scambi continui tra i giocatori per attirare la pressione avversaria e poi cercare di uscire nello stretto.

STATISTICHE – La Lazio è in perfetto equilibrio tra gol fatti e subiti, con 16 e 16. Il primo dato vale il sesto peggior attacco della Serie A. E anche i tiri prodotti sono nello stesso range. L’attacco insomma gira poco. Il secondo dato invece vale la quinta miglior difesa del campionato, un dato influenzato anche dal rendimento sempre positivo di Provedel. I 38 cartellini gialli accumulati dai biancocelesti sono il quarto totale maggiore in Serie A. Il rendimento degli uomini di Sarri è migliore in casa: delle 6 sconfitte della Lazio solo una è arrivata all’Olimpico, alla seconda giornata contro il Genoa.

DETTAGLI – Manuel Lazzari è uno dei principali protagonisti di questo inizio di stagione. Il terzino è secondo per rendimento secondo WhoScored: protagonista nell’impostazione, terzo per dribbling, autore di 2 assist. Il primo per rendimento è Luis Alberto. Uomo di riferimento di tutta la manovra (quarto per passaggi medi e per passaggi lunghi) è anche il principale elemento offensivo (primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, secondo marcatore con 3 gol. Guendouzi è la principale novità a centrocampo per la Lazio. Il francese ha guadagnato la fiducia di Sarri grazie alla sua capacità di corsa e inserimento.