Lazio-Inter, occasione da sfruttare nell’ennesima trasferta durissima

Lazio-Inter si gioca stasera alle 20.45. Dopo il pareggio della Juventus col Genoa c’è da provare a staccare ulteriormente i bianconeri, ma bisognerà farlo in un posto dove di recente non è certo andata bene.

TABÙ DA BATTERE – Per Lazio-Inter bisogna superare un avversario ben più complicato della squadra di Maurizio Sarri. È il “fantasma” dell’Olimpico, campo dove coi biancocelesti sono arrivate tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro stagioni. Di cui un doppio 3-1 contro quando Simone Inzaghi è tornato a Roma da ex. In un’altra trasferta da urlo, come se non fossero bastate le tre consecutive in sette giorni (Juventus, Benfica e Napoli). Ma proprio il risultato dei bianconeri, l’1-1 di venerdì sera contro il Genoa, deve servire come motivazione in più. Portarsi a +4 vorrebbe dire avere più di una partita di vantaggio sui principali rivali, anche per gestire e avere più tranquillità. Proprio quello che serve con tanti impegni ravvicinati.

ASSENZE AGGIUNTIVE – L’Inter ritrova Benjamin Pavard per la Lazio, ma è l’unica buona notizia sul fronte infortunati. Il francese andrà solo in panchina, l’emergenza in difesa c’è ancora perché manca l’ex Stefan de Vrij. E nelle ultime ore si è riproposta la difficoltà in attacco, con l’ennesimo stop di Alexis Sanchez che si somma a quello già noto da qualche giorno di Juan Guillermo Cuadrado. Considerato che pure Denzel Dumfries è fuori per Inzaghi sarà necessario fare valutazioni extra, la sensazione è che punti sulla formazione che dà più garanzie (con Yann Bisseck terzo centrale). Nella Lazio Maurizio Sarri valuta il recupero di Patric e la possibilità di mettere Ciro Immobile. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Lazio-Inter: collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.