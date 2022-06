Perrone: «Strano ed esagerato che l’Inter prenda sia Lukaku che Dybala»

Roberto Perrone, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha qualche dubbio sull’arrivo di Dybala all’Inter oltre a Lukaku. La sua considerazione sul possibile tridente

ESAGERATO − Perrone non convinto del possibile tridente dell’Inter: «Mi sembra strano ed esagerato che l’Inter prenda sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala. Poi devi dare un certo stipendio alla Joya. Fa strano pensare che l’Inter possa avere in squadra sia Dybala che Lautaro Martinez e Lukaku. Da un punto di vista di equilibrio, Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez dico che è difficile. Non voglio che l’ingresso di Dybala preannunci una partenza di Lautaro Martinez. Non vedo equilibrio fra tutti e tre in campo».