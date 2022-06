Zanetti: «Spieghiamo il valore dello sport ai più giovani per un motivo»

Javier Zanetti, oggi presente in Sicilia, a Messina, per presentare il camp dedicato dedicato ai giovani. Il vice presidente dell’Inter si sofferma a parlare proprio dei ragazzi.

VALORE DELLO SPORT – Zanetti parla dei più giovani e del valore dello sport: «Per me è un grandissimo piacere essere qui con una bella temperatura. Ai ragazzi ed ai bambini della nostra scuola calcio vogliamo trasmettere la nostra metodologia di lavoro e la nostra filosofia, confidando soprattutto che si possano divertire. Fare questo a Torregrotta è molto importante. Il nostro obiettivo è spiegare loro i veri valori dello sport, perché devono sapere stare in gruppo e divertirsi, cerchiamo di lavorare su questo in particolare. Siamo in giro per tutta Italia, si è presentata questa opportunità grazie a Leo e quando ne abbiamo iniziato a parlare abbiamo capito che c’era la stessa condivisione dei valori».

Fonte: sportwebsicilia.it