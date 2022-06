Peroni: «Dumfries altro sacrificabile nell’Inter, non è giocatore chiave»

Giulio Peroni, su Sportitalia mercato, ritiene Dumfries un giocatore che l’Inter potrebbe sacrificare se arrivasse un’offerta importante. L’olandese non rappresenta, a detta sua, un interprete chiave nel gioco di Inzaghi

SACRIFICABILE − Peroni ritiene un giocatore non chiave nell’Inter: «L’errore capitale lo ha fatto Andrei Ionut Radu, Samir Handanovic ha anche salvato tante partite. Se ci dovesse essere un altro sacrificabile in casa Inter mi risulta potrebbe essere Denzel Dumfries perché non è un giocatore chiave e non ha un ruolo chiave. L’Inter ha già peraltro preso Raoul Bellanova. Arturo Vidal? C’è l’accordo sulla buonuscita cosa che non c’è con Alexis Sanchez. Ma Romelu Lukalu in ottica ingaggio costerebbe proprio quanto l’attaccante cileno».