Sconcerti: «Inzaghi sia bravo a cambiare, non un genio. Abbondanza Inter»

Sconcerti non crede che l’Inter avrà problemi a gestire l’attacco nel caso in cui arrivi anche Dybala oltre a Lukaku. In collegamento con TMW Radio, il giornalista parla anche di Inzaghi.

IL TRIDENTE – Mario Sconcerti promuove Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per l’Inter: «Gestibili da Simone Inzaghi? Delle difficoltà le avrà, però sono di abbondanza. L’Inter è una squadra di grandi giocatori, è abituata a questo tipo di problemi. Inzaghi è il massimo del buon allenatore, ma non è un genio come può essere Antonio Conte o Massimiliano Allegri nei tempi buoni. Il genio è quello che sa fare bene il suo mestiere, una cosa sola: Inzaghi ha dimostrato di essere uno che sa usare bene le cose che gli vengono dati. Tutti noi cambiamo di anno in anno, lui deve essere bravo a cambiare le idee».