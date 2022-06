Lukaku-Inter, oggi scambio di documenti! Richiesta di Inzaghi – CdS

Per il grande ritorno di Lukaku all’Inter oggi si completeranno le formalità burocratiche, poi mancheranno solo le visite mediche per l’annuncio. Il Corriere dello Sport rivela poi una richiesta precisa di Inzaghi.

SI CHIUDE – Ultime ore di attesa prima di rivedere Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter. Dopo l’accordo col Chelsea, raggiunto la settimana scorsa per un prestito oneroso a otto milioni di euro più cinque di bonus, oggi è previsto lo scambio di documenti fra l’avvocato del club Angelo Capellini e la dirigenza londinese. Lo riporta il Corriere dello Sport, come passaggio conclusivo dell’affare. Non solo: c’è anche una richiesta di Simone Inzaghi ad aver permesso il grande ritorno di Lukaku. L’allenatore, nelle varie discussioni di mercato, ha indicato proprio il belga come primo acquisto. Una valutazione definita da motivi esclusivamente tecnici. L’Inter, nonostante le restrizioni economiche, lo ha voluto accontentare e ritiene che i benefici del Lukaku-bis saranno notevoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti