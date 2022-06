Skriniar-PSG, atteso rilancio nonostante altre operazioni. Cifre stile Hakimi – CdS

La settimana appena iniziata, oltre al ritorno di Lukaku, dovrebbe portare a una nuova offerta del PSG per Skriniar. L’Inter non intende fare particolari sconti ma si può chiudere su cifre simili a quelle di un anno fa con Hakimi.

CAPITOLO SECONDO – Di nuovo PSG e Inter sedute a un tavolo a trattare, stavolta per Milan Skriniar. Dopo Mauro Icardi e Achraf Hakimi ora è il difensore slovacco a potersi trasferire da Milano a Parigi, sempre per una cifra di alto calibro. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante il nuovo DS del club francese Luis Campos sia alle prese con la grana Neymar e l’ingaggio di Christophe Galtier come allenatore, nelle prossime quarantotto ore può arrivare il nuovo rilancio per Skriniar. L’Inter vuole ottanta milioni, nel caso ci si può avvicinare a quella cifra. La sensazione è che si possa chiudere su una base simile a quella di Hakimi: sessanta milioni più bonus facili e meno facili, per una valutazione totale fra settanta e settantadue milioni. Ceduto Skriniar l’Inter andrà su Gleison Bremer e Nikola Milenkovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti