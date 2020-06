Perisic, mezz’ora finale nella passerella del Bayern Monaco: ora Inter?

Passerella finale per il Bayern Monaco di Ivan Perisic, già campione della Bundesliga, in casa del Wolfsburg: il croato gioca l’ultima mezz’ora trovando anche l’assist per il gol dello 0-4 dei bavaresi. Ora riscatto, o rientro all’Inter?

INGRESSO CON ASSIST – Partito dalla panchina, Ivan Perisic è entrato in campo al 63′ minuto della sfida tra Wolfsburg e Bayern Monaco, a tutti gli effetti una passerella per i bavaresi già vincitori della Bundesliga. Entrato sullo 0-2 al posto di Serge Gnabry, dopo la rete dello 0-3 di Robert Lewandowski su rigore il croato ha contribuito con un assist al bel gol dello 0-4 di Thomas Müller. Resta ora da capire se questa sarà la sua ultima sfida giocata con la maglia dei campioni di Germania prima del rientro dal prestito all’Inter il cui termine è fissato al 30 giugno 2020, o se verrà esercitato il diritto di riscatto.