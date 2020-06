Tonali-Inter, accordo con il giocatore. Presto incontro con il Brescia – Sky

Fabrizio Romano intervenuto negli studi di “Sky Sport” durante la trasmissione “Calcio Live Estate” ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia nel mirino dell’Inter.

MERCATO – Questi gli aggiornamenti su Sandro Tonali: «Sandro Tonali è l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter. C’è un accordo con il giocatore, accordo economico e progettuale. Adesso bisogna chiudere con il Brescia. In agenda è previsto un incontro con il Brescia per sbloccare la trattativa. C’è distanza sulla valutazione: i nerazzurri valutano il talento italiano intorno ai 35 milioni di euro. Nei prossimi giorni è prevista la rincorsa, Tonali è il preferito di Antonio Conte per la mediana nerazzurra».