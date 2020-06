Parma-Inter, torna Barella a centrocampo. Brozovic in dubbio – Sky

Parma-Inter si avvicina. La squadra di Conte cerca il ritorno al successo dopo lo stop patito contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere. Barella dovrebbe rientrare, al suo fianco Gagliardini. Gli aggiornamenti da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

POCHE CERTEZZE – Parma-Inter è alle porte. I nerazzurri vogliono vincere per continuare la rincorsa alla Juventus capolista. Conte deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione: decisivo l’allenamento pomeridiano. Matteo Barzaghi, per “Sky Sport 24” fornisce tutti gli aggiornamenti: «Difficile avere certezze adesso. Mancheranno Conte e Skriniar e squalificati. Brozovic si è allenato a parte ieri. Difficile che possa scendere in campo a Parma. Rientrerà Barella, che ha riposato contro il Sassuolo. Al suo fianco dovrebbe esserci Gagliardini. Il calciatore è a caccia di rivincite dopo quello che è successo con il Sassuolo. Davanti dovrebbero esserci Eriksen, Lukaku e Lautaro Martinez. L’argentino ha avuto qualche problema alla schiena, ma la sua presenza non è a rischio contro i ducali. L’Inter partirà domani alla volta di Parma».