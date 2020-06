Borussia Dortmund-Hoffenheim 0-4, Hakimi in campo dal 46′. Ora Inter?

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi è sceso in campo al 46′ nel corso della sfida tra il Borussia Dortmund e l’Hoffenheim, che ha visto la squadra giallonera uscire sconfitta per 4-0. Potrebbe essere l’ultima partita in Bundesliga per il talento marocchino

ULTIMA – Achraf Hakimi è promesso all’Inter. La trattativa fra il Real Madrid, proprietario del cartellino, e la squadra nerazzurra è in stato avanzato. Nella giornata di oggi, il calciatore marocchino, potrebbe aver disputato l’ultima partita in Bundesliga. È infatti entrato in campo al 46′ nella sfida tra il Borussia Dortmund e l’Hoffenheim che ha visto i gialloneri perdere per 4-0. Non il più indimenticabile dei commiati. Da oggi il calciatore potrà concentrarsi sul futuro. Un futuro a probabili tinte nerazzurre.