Perisic, compleanno e rinnovo? Mese decisivo per il croato

Ivan Perisic ha spento oggi 33 candeline. Il croato infatti festeggia il compleanno proprio oggi ma il discorso principale è quello sul rinnovo di contratto. Questo mese di febbraio sarà un mese caldissimo per lui e per l’Inter ma il discorso prolungamento prenderà forma.

DISCORSO – L’Inter attende di capire quale sarà il futuro di Ivan Perisic. Il croato oggi ha spento le candeline festeggiando 33 anni (vedi articolo). I nerazzurri vogliono però capire se rimarrà ancora a Milano il prossimo anno oppure se, a fine anno, sarà separazione. Il mese di febbraio è un mese caldo per l’Inter con tanti impegni ravvicinati e decisivi e anche Perisic sarà protagonista. In questo mese però probabilmente si parlerà anche del rinnovo di contratto del croato. L’entourage e l’Inter si siederanno al tavolo per discutere le condizioni del prolungamento. Un mese importante per lui e per l’Inter.