Pedullà: «Il Milan può ribaltarla ma solo se trova un’Inter mediocre!»

Nel ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, secondo Pedullà il Milan potrebbe riuscire a ribaltare il risultato dell’andata solo in un’occasione. Di seguito le parole del giornalista in collegamento su Sportitalia.

ATTENTA – Alfredo Pedullà parla della situazione di Inter e Milan in vista della semifinale di ritorno di Champions League: «L’Inter sicuramente arriva meglio ma non si può mai sapere. La partita perfetta del Milan deve coincidere con quella mediocre dei nerazzurri. Per far sì che il Milan la riesca a ribaltare ci vuole un’Inter da cinque e i rossoneri da nove. Avere Rafael Leao aiuta però un conto è averlo sullo 0-0 un altro avercelo partendo sotto di due gol. I nerazzurri staranno molto attenta sulla partita che interpreta. Per quanto riguarda la corsa per il posto in Champions League del prossimo anno, non vedo come la squadra di Simone Inzaghi e la Lazio possano sperperare i punti in campionato. All’Inter potrebbe paradossalmente bastare un punto».