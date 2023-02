Pedullà: «Si lasci lavorare Inzaghi in pace, a fine anno si tirano le somme»

Inzaghi è finito nel mirino delle critiche nonostante il secondo posto in campionato e la vittoria già della Supercoppa. Ausilio, DS Inter, lo ha difeso (vedi articolo) e lo stesso ha fatto Pedullà

BILANCIO ALLA FINE − Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, difende il tecnico dopo le varie critiche sul rendimento dell’Inter: «Se lasciassero lavorare Inzaghi sarebbe un vantaggio per tutti. È un allenatore che oggi è difficile per tutti. Il Napoli ha fatto cose irripetibili. Inzaghi non può essere un problema al minuto, non è lui il problema. Sei secondo da solo. Si lasci lavorare tranquillo, poi magari tiriamo le somme».