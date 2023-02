Ausilio: «Lukaku meglio, sul riscatto se ne riparlerà. Thuram? Non parlo»

Ausilio vede dei miglioramenti in Lukaku e sul riscatto se ne riparlerà a fine stagione. Poi il DS dell’Inter chiosa alla domanda su Thuram, testa solo al campo

SOLIDARIETÀ − Ausilio spiega la serata di beneficienza verso l’Ucraina: «È una serata bella per quello che è l’obiettivo per una serata di questo tipo. C’è voglia di partecipare, dare un contributo e testimoniare ciò che di bello si sta facendo per l’Ucraina. Si tratta di una cosa che ci fa stare meglio».

IN CRESCITA − Poi Ausilio si è espresso su Lukaku: «Ho visto un Lukaku positivo, che sta migliorando partita dopo partita. Ha voglia di dimostrare tutto quello che ha da dare, sa benissimo di essere in debito per l’infortunio che ha avuto. Per quanto riguarda la voglia e la determinazione mi fa stare tranquillo, ci darà grandi soddisfazioni per questo finale di stagione. Riscatto? Lui deve fare quello che sta facendo ormai da qualche mese, non stiamo discutendo con nessuno. Se ci sarà la possibilità di andare avanti insieme ne riparleremo. Oggi c’è il Porto, poi il Bologna e gli altri obiettivi di campo».

INGIUSTE − Per Ausilio, critiche sbagliate verso il tecnico: «Inzaghi? Giudico con un sorriso ed eccessivo. Faccio fatica a capirne le motivazioni. L’Inter, a parte il primo mese, ha preso la marcia giusta. Abbiamo vinto già qualcosa a differenza di altri. Ha da giocare un ottavo di Champions League, una semifinale di Coppa Italia. In campionato, faccio i complimenti al Napoli, squadra fortissima che ha perso solo con l’Inter».

MERCATO − Ausilio chiude subito: «Thuram? È una cosa del Borussia, al momento di mercato non parlo. Come squadra, società e allenatore sono concentrato solo sugli obiettivi di campo».

MEZZI − Conclude Ausilio sulla Champions League: «Quando si vince un trofeo così importante come la Champions League devi avere anche fortuna, ma noi ci stiamo preparando con le nostre armi, se poi arrivasse la fortuna ovviamente non la butteremo. Noi siamo consapevoli e motivatissimi, l’Inter sta facendo un percorso perfetto. Poi c’è la straordinarietà dei risultati del Napoli, noi stiamo facendo una stagione positiva».