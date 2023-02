Marocchino: «Dybala era importante per l’Inter, manca uno rapido»

La scelta dell’Inter di prendere Romelu Lukaku e lasciare andare via Paulo Dybala alla Roma non convince ancora. Domenico Marocchino ha parlato in questo modo della rosa dei nerazzurri nella trasmissione di Rai Sport Calcio Totale.

RAPIDI – Le scelte estive dell’Inter non convincono ancora, soprattutto per l’attacco. Domenico Marocchino ha parlato così su Calcio Totale, programma di Rai Sport: «Dybala non ha bisogno di piazze, anche a Milano con le sue caratteristiche in campo quando non si fa male fa la differenza ed è un giocatore che può risolvere le partite. Era importante per l’Inter perché ai nerazzurri manca un giocatore rapido. Io penso che in una squadra ci debba essere uno potente, uno rapido nel lungo, uno anche rapido nello stretto. Dybala deve cercare di cadere meno in infortuni».