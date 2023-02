Inter-Porto, Lukaku in vantaggio su Dzeko! La scelta a centrocampo − SI

Manca sempre meno a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Lukaku dovrebbe giocare dal primo minuto. Mentre in mezzo, la scelta sembrerebbe quasi fatta

LE ULTIME − Inter-Porto, meno uno. Cresce l’attesa per la grande sfida di San Siro, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Scalpita Romelu Lukaku. Secondo i colleghi di Sportitalia, il belga si candida ad una maglia dal primo minuto. Scavalcato Dzeko per affiancare Lautaro Martinez. A centrocampo, Calhanoglu è avanti a Brozovic per il ruolo di regista. Dunque, Inzaghi non rinuncia a Mkhitaryan.