Pedullà: «Inter, il Liverpool ti ha spremuto! Gara con la Juventus decisiva»

Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, ha parlato del momento no dell’Inter. Il giornalista convinto su Liverpool e sulla prossima gara contro la Juventus. Una considerazione anche su Inzaghi

SQUADRA SPREMUTA − Pedullà sul momento dell’Inter: «C’è un problema nelle squadre di Simone Inzaghi, alla Lazio crollava sempre nella seconda parte della stagione. Al Derby ha sbagliato, però non voglio drammatizzare il tutto perché Inzaghi il suo lo ha fatto. Forse Liverpool ha spremuto le energie fisiche e mentali. Perché a Liverpool se vinci passi, invece, questa volta non è successo. Juventus-Inter decisiva».