Brozovic punta Juventus-Inter, la tabella di marcia per il recupero

Sono ormai quindici giorni che Brozovic è fermo, dopo l’infortunio di Liverpool. Il Corriere dello Sport in edicola oggi segnala come ci sia una sorta di tabella di marcia per rivedere il croato in campo in Juventus-Inter.

SOSTA DA SFRUTTARE – Marcelo Brozovic si è fermato a Liverpool e ha saltato le partite contro Torino e Fiorentina. Un grosso problema per Simone Inzaghi, che ha sempre faticato a trovare un sostituto. Domenica 3 aprile (ore 20.45) si giocherà Juventus-Inter, e l’obiettivo è riaverlo al 100%. Brozovic non ha risposto agli impegni della Croazia, che avrà due amichevoli, proprio per recuperare al meglio dall’infortunio. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi il centrocampista farà ancora lavoro differenziato. Il suo è un rientro graduale, lo staff tecnico non forzerà fino alla prossima settimana. Anche perché ormai è chiaro quanto Brozovic sia indispensabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



