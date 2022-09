Pazzini: «Inzaghi, scelte in Udinese-Inter per dare importanza a tutti!»

Pazzini, opinionista su DAZN prima di Udinese-Inter, ha analizzato le scelte di Simone Inzaghi con la conferma anche di Francesco Acerbi in difesa (vedi QUI formazioni ufficiali).

LE SCELTE – Giampaolo Pazzini commenta così le scelte di Simone Inzaghi in Udinese-Inter: «Secondo me sta cercando di tenere tutti dentro al gruppo per dare importanza a tutti. Acerbi dopo la buona prova in Champions League per dare continuità e far riposare de Vrij. In attacco si affida alla sicurezza. Per Gosens presumo sia legato alla condizione fisica. La base però resta quella, cioè quella del centrocampo. Perisic l’anno scorso ha fatto un campionato incredibile, la sua perdina è stato un grandissimo colpo per l’Inter. Darmian è un giocatore affidabile, quando lo metti fa sempre la sua partita facendosi trovare anche pronto in zona gol. Inzaghi si fida molto di lui, la scelta è ricaduta su di lui anche per una questione fisica, vedremo degli scontri decisivi sulle fasce oggi».