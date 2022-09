Inzaghi: «Costretti a fare scelte continue. Titolari? Dalla panchina…»

Nel prepartita di Udinese-Inter c’è spazio anche per le parole di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue scelte per la sfida delle 12.30.

SCELTE – Simone Inzaghi ha parlato così delle sue scelte per Udinese-Inter: «Mi aspetto una battaglia fisica. Ma allo stesso tempo sono una squadra tecnica. Dovremo fare una gara importante. Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati. È normale che dobbiamo fare scelte continue. Oggi rispetto a martedì ne ho cambiati tre. Di volta in volta sceglierò sempre l’undici migliore, ma chi entra è spesso più importante di chi parte dall’inizio».

RECUPERO – Inzaghi si è poi collegato, sempre parlando delle sue scelte, alla sfida di martedì in Champions League: «Abbiamo giocato martedì, siamo a domenica e quindi abbiamo avuto più giorni per recuperare. I ragazzi hanno recuperato bene fisicamente e mentalmente. Speriamo al più presto possano tornare disponibili anche Dzeko e Calhanoglu».