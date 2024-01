Paventi: «Inter, vittoria che va oltre i 3 punti! Dà forza enorme»

Paventi ha commentato la vittoria dell’Inter per 2-1 contro il Verona oggi a San Siro. Il giornalista parla di vittoria che va oltre i 3 punti.

VITTORIA CHE VA OLTRE − Andrea Paventi a Sky Sport ha commentato la vittoria al fotofinish dei nerazzurri: «Insieme di emozioni nella parte finale della partita, il pubblico ha esultato in maniera pazzesca sul gol di Frattesi e tenuto il fiato sul rigore. Up and down la partita. L’Inter era in controllo, poi non è stato semplice rimettersi in moto dopo il gol del pari. Qualcuno poteva far meglio. Ma questo tipo di vittoria credo abbia un valore superiore ai tre punti. Vittoria pesante: dà forza enorme alla squadra. Se fosse finita con un risultato diverso avrebbe creato un contraccolpo negativo».