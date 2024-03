Paventi: «Per l’Inter la sosta può servire. Col Napoli impatto positivo»

Il pareggio di ieri dell’Inter col Napoli non può certo essere accolto bene, visto come è arrivato. Paventi, in collegamento con l’ultima edizione di Sky Sport 24, fa il punto su come la squadra di Inzaghi va alla sosta.

CI SI FERMA – Andrea Paventi valuta come si può accogliere il pareggio di ieri col Napoli: «Le occasioni comunque le ha avute, ha avuto un impatto sulla partita molto positivo l’Inter. Era passata anche in vantaggio, cosa che riesce ad amministrare bene in genere. Meno sei occasioni, due consecutive: non è un dato allarmante, ma un dato statistico. Il vantaggio rimane consistente, a nove giornate dalla fine quattordici punti sono tanti. Però un rallentamento c’è stato, evidentemente le pause per le nazionali non sono mai graditissime agli allenatori ma per l’Inter staccare un po’ potrebbe servire. L’attacco non si sta esprimendo al massimo, soprattutto con Marcus Thuram nelle ultime gare».