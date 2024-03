Inter, la stagione non può finire a marzo! Ancora tanti obiettivi

L’Inter è incappata nella prima settimana negativa della stagione, l’ultima, dove ha steccato due partite di fila. La sosta non arriva al momento giusto (o forse sì, per ricaricare le pile), ma adesso non deve subentrare la modalità vacanza.

AL MEGLIO – Che nessuno tocchi quanto fatto dall’Inter. La dolorosa e rovinosa eliminazione dalla Champions League di mercoledì contro l’Atlético Madrid non può certo sminuire il percorso fatto dalla squadra di Simone Inzaghi. Né tantomeno il pareggio di ieri col Napoli, per quanto sia arrivato con forti recriminazioni. L’unico problema è che sono arrivati in serie e prima di una sosta per le nazionali. Ossia di due settimane senza partite, con la Serie A che si ferma per una manciata di gare ufficiali e un’infinità di amichevoli inutili. Un qualcosa di evitabile, soprattutto in questo momento della stagione. Ma che forse può servire per ritrovare le energie mancate nelle ultime gare.

IL RAMMARICO – Certo, resta il rimpianto perché in Champions League non si è andati oltre il primo ostacolo a eliminazione diretta. Se l’Inter avesse eliminato l’Atlético Madrid, avrebbe dimostrato (ai critici, soprattutto) che la finale dello scorso anno non era “per un sorteggio favorevole” e che stava distruggendo in Serie A tutte le avversarie facendo lo stesso anche in Europa. Non è successo e bisogna farsene una ragione, magari impostando la prossima stagione con alternative migliori delle attuali in attacco. Anche perché, nel 2024-2025, ci sarà l’appendice del Mondiale per club tutt’altro che banale e servirà una rosa più profonda. Però bisogna anche ricordare una cosa: l’obiettivo principale dell’Inter, stabilito dalla società e ribadito più volte in stagione, era e resta la seconda stella. Che, nonostante le ultime due partite, rimane vicina: servono al massimo quattordici punti nelle ultime nove giornate, al netto di passi falsi di Milan e Juventus.

NUOVI OBIETTIVI – La stagione non è finita e il primo comandamento per l’Inter è uno: non dare tutto già per concluso e scontato. I quattordici punti appena citati vanno fatti, possibilmente in fretta. Ma bisogna anche darsi degli obiettivi per chiudere la Serie A al meglio. E ce ne sono tanti. Il primo, più immediato, è provare ad avere l’aritmetica nel derby (domani la data). Anche perché farlo battendo il Milan avrebbe un sapore speciale. Oppure averlo al termine di una partita casalinga: non accade addirittura dal 1989, da lì in poi o in trasferta o senza giocare per i risultati delle avversarie. Quindi il record di punti assoluto dell’Inter, i 97 del 2006-2007: ne servono ventuno su ventisette per agganciarlo. Anche se, forse, il migliore sarebbe quello totale, i 102 della Juventus 2013-2014. Superabili, arrivando a 103, solo vincendole tutte. Ecco: questo è quello a cui deve puntare l’Inter.