Bastoni regala conferme: in Inter-Napoli è il cervello del gioco

Alessandro Bastoni è tra i migliori in campo di Inter-Napoli (1-1). Innanzitutto grazie all’assist per il gol di Matteo Darmian. Che è solo la ciliegina sulla torta della sua prestazione in fase di costruzione.

SECONDO DI FILA – Dopo Inter-Napoli, viene il dubbio su chi sia più felice per l’assist di Alessandro Bastoni. Se lui, che si conferma arciere magistrale dei nerazzurri, o i compagni che possono inserirsi tranquillamente sul secondo palo. Il numero 95 firma il secondo assist di fila dopo quello per Yann Bisseck a Bologna, mettendo stavolta in porta Matteo Darmian. E contro i partenopei si conferma un giocatore cerebralmente fondamentale per questa Inter.

NUMERI CHIAVE – Bastoni è il secondo giocatore di Inter-Napoli per tocchi totali (da report ufficiale della Lega Serie A). In totale a fine partita saranno 73, gli stessi di Francesco Acerbi. Tuttavia quelli del numero 95 hanno un impatto decisamente diverso sull’andamento della gara. E lo vediamo anche dalla mappa dei suoi palloni giocati, presa da Whoscored:

Tolto il lato destro, Bastoni si muove in lungo e in largo per tutta la metà campo difensiva. E non è un caso che chiuda la gara con 10,33 km percorsi, il quarto valore più alto tra i nerazzurri. Bastoni si conferma ancora il primo creatore di gioco dell’Inter, sopperendo a un periodo di fisiologico calo per Hakan Calhanoglu. Tanto che è il terzo dei nerazzurri per passaggi in avanti, 16 in totale (il migliore, Federico Dimarco, ne ha 18). Pecca giusto un po’ di precisione, perché completa 45 passaggi su 55 per una percentuale dell’82%. Ma è molto solido anche in fase difensiva, vincendo 7 duelli su 10. Chiudendo Inter-Napoli come uno dei migliori in campo dopo Darmian, autore del gol proprio grazie a lui.