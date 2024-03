Inter-Napoli 1-1, pagelle: Bastoni e Darmian top, centrocampo da 5!

L’Inter pareggia a San Siro con il risultato di 1-1 contro il Napoli. Matteo Darmian è il migliore in campo, lo accompagna Alessandro Bastoni. Malissimo il centrocampo. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Non fa nemmeno una parata, però subisce comunque il gol. L’ennesimo clean sheet non arriva a causa di una profonda superficialità collettiva.

Inter-Napoli, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Un giocatore completamente diverso rispetto a pochi giorni fa. Sicuro dei suoi mezzi, cattivo su Traoré. Peccato per l’ammonizione a fine primo tempo.

– dal 46′ YANN BISSECK 6 – La sua prestazione è solida, simile a quella del compagno sostituito. Sul gol non ha responsabilità.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Fa innervosire Raspadori con i suoi interventi nascosti da dietro. Ricorda Samuel per la ruvidità dei suoi “calcetti”. Spesso si trova anche in attacco, anche se è poco preciso in fase di cross.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Il giocatore generazionale che l’Inter coccola da anni. Secondo assist consecutivo dopo Bologna, oggi lo sfrutta Darmian al centro dell’area. Non è un difensore, è un ala prestata alla difesa e all’attacco in qualsiasi momento.

Inter-Napoli, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 8 – Non fa muovere mai Kvaratskhelia. Lo mangia e lo porta a spasso in giro per San Siro. Si lascia anche un piccolo spazio per segnare, entrando in area di rigore e facendo il movimento giusto.

– dall’84’ TAJON BUCHANAN S.V.

NICOLÒ BARELLA 5 – Tira alle stelle due volte nel primo tempo, sbaglia un contropiede verso il 45′ che poteva sembrare l’occasione per il 2-0. Impreciso, troppo. Si fa scappare anche Traoré nel secondo tempo prendendosi l’ammonizione.

– dal 70′ DAVIDE FRATTESI 6 – Si inserisce molto spesso, i compagni non lo trovano mai con precisione.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Segue Lobotka in un inserimento perfetto dell’avversario e salva un possibile gol del Napoli. Il problema è che non guida i nerazzurri con la sua solita qualità in fase di possesso. Sulla rete subita poco comprensibile la gestione del possesso.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Non sembra proprio lui, ma già avevamo avuto un assaggio della sua pessima forma fisica contro l’Atletico Madrid. Non è dentro il gioco e non alza i suoi ritmi. La sosta arriva nel momento giusto.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Quante volte è arrivato sul fondo, quante volte ha sbagliato l’ultimo passaggio. Incomprensibili alcuni suoi errori. Crea lo spazio giusto in area di rigore tagliando sul primo palo e lasciando a Darmian la palla dell’1-0.

– dal 78′ DENZEL DUMFRIES 6 – Forse è lui a perdersi Juan Jesus sull’angolo, c’è però un mischione ed è difficile capire tutto bene. L’errore è triplicare Rrahmani e lasciare solo il brasiliano alle spalle.

Inter-Napoli, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5 – Perdiamo il conto delle volte in cui si è fatto cogliere in fuorigioco. Dopo l’infortunio di qualche settimana fa le sue prestazioni lasciano qualche dubbio, lo dimostra il tiro al 48′ che finisce in curva.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Sempre sul pezzo, incredibilmente affamato e voglioso di fare bene. Si vuole far perdonare la notte di Madrid, si vede, e chiude con una grandissima prestazione a San Siro. Lucido a riciclare una palla che sembrava persa sul primo gol nerazzurro.

– dal 78′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Nel finale fa uno scavetto di poco senso, ma non ha la possibilità comunque di incidere in dieci minuti. Poco tempo per fare la differenza.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Il secondo tempo è difficile da comprendere, così come il gol subito. Il pareggio va più che bene, lascia l’amaro in bocca per come è arrivato. Quello di Juan Jesus è il primo tiro in porta del Napoli e arriva su un calcio d’angolo completamente regalato dai nerazzurri. Grande peccato di superficialità, che riassume la ripresa dell’Inter. Dopo un primo tempo estremamente positivo la squadra di Inzaghi si è adagiata sugli allori e si è fatta cogliere di sorpresa. Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Calzona

NAPOLI – Meret 6.5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 6.5, Olivera 5.5 (Mario Rui 6); Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, Traoré 6 (Cajuste 6); Politano 6, Raspadori 5.5 (Simeone 6), Kvaratskhelia 6 (Lindstrom S.V.) All. Calzona