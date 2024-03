Bucciantini: «Scudetto Inter? Due date simboliche per l’aritmetica»

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 col Napoli, ma resta con un largo vantaggio in classifica: +14 sul Milan secondo. Bucciantini, in collegamento con Sky Sport 24, ipotizza quando potrà arrivare l’aritmetica.

LE OPZIONI – Per Marco Bucciantini l’Inter può vincere aritmeticamente la Serie A o nel derby col Milan fra un mese o il 5 maggio: «Sono due date simboliche. Forse, addirittura, quella del 5 maggio ancora di più. Penso sempre che mescolerebbe i sentimenti degli avversari, che non vorrebbero vedere la festa quel giorno. Ieri sono arrivate delle conferme, poi all’Inter è mancato un pezzo di partita. Aveva giocato un giorno in più del Napoli e per mezz’ora in più, è un po’ calata e il Napoli è stato bravo a prendere campo. Magari non ha creato tanto, ma si è avvicinato alla porta dell’Inter e su calcio d’angolo le variabili diventano difficili. È mancato un po’ di cinismo, forse la peggior partita di Marcus Thuram almeno sotto porta. Così si spiega il risultato, che mentre quello di mercoledì comunque ha deluso pur senza cambiare il giudizio sulla qualità della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter valeva più degli ottavi di Champions League, mentre ieri ho visto certezze nonostante il risultato: è sempre la stessa squadra, solo con un po’ meno di cinismo».