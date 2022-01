Paventi: «Inter, Gosens è acquisto top. Caicedo farà veramente comodo»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ritiene l’acquisto di Gosens dell’Inter molto importante. Poi un commento sul rinforzo Caicedo

MERCATO − Paventi commenta le mosse dell’Inter: «Robin Gosens bisogna aspettarlo ma è un acquisto top, ha fatto benissimo all’Atalanta, conosce il nostro calcio, sa arrivare al gol e nazionale tedesco. A quelle cifre, l’Inter ha fatto un grande colpo e può essere sia alternativa a Perisic che stare con Perisic. Quindi la fascia mancina nerazzurra può essere straripante in caso di non partenza di Perisic. Si sta andando in continuità con quanto fatto in estate, Calhanoglu ha sostituito bene Eriksen, Dumfries si sta adattando benissimo. Caicedo può fare veramente comodo agli attaccanti titolari. Ottimo mercato sia per il presente che per il futuro. È una squadra che andava puntellata e migliorata dove mancavano delle alternative».